Niebywały wyczyn Ukraińców. Strącili aż 13 rosyjskich samolotów

Płk Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, powiedział na antenie programu Front Line, że ukraińska armia dysponuje bronią pozwalająca na dotarcie do rosyjskich samolotów nawet jeśli znajdują się w dużej odległości. Zaznaczył, że wrogie samoloty z reguły nie latają już blisko głównej linii frontu, ale mimo tego "czekają na nie niespodzianki". W kontekście zestrzeleń samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli A-50 (tego z lutego oraz wcześniejszych) wielokrotnie sugerowano, że mogły odpowiadać za to systemy obrony powietrznej Patriot z rakietami PAC-2, PAC-3 lub S-300.

– Rzeczywiście, jest to dla nas bardzo znaczący wynik. To presja psychologiczna na wroga, bezpośrednio na załogi samolotów. Nawet jeśli uda im się uniknąć naszego pocisku, innym razem piloci będą znacznie bardziej ostrożni, a może nawet odmówią wykonania zadania. Mogą być takie przypadki – stwierdził Ignat.

Właśnie straty związane z A-50 są oceniane jako najbardziej bolesne dla Rosjan. Nie tylko dlatego, że są to bardzo cenne samoloty, ale również z racji faktu, że najeźdźcom pozostało do dyspozycji już tylko kilka egzemplarzy. To czterosilnikowe maszyny, które cechują się niemal 50 m długości oraz wysokością ok. 15 m. Są w stanie poruszać się z prędkością do 900 km/h i operować na pułapie nawet 13 tys. m. Umożliwiają obserwowanie jednocześnie nawet kilkuset obiektów.