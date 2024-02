Pilot F‑16 mówi prosto z mostu. "Przerósł oczekiwania"

Ponadto Phantom zwrócił uwagę na niewielkie trudności, które napotkali piloci podczas szkoleń. Przekwalifikowanie ukraińskich pilotów myśliwców na nowoczesne F-16 wiązało się z komplikacjami , bowiem wielu z nich było przyzwyczajonych do latania starszymi poradzieckimi konstrukcjami pokroju Su-27 i MiG-29.

Przypomnijmy, że na temat F-16 wypowiadał się w ostatnim czasie ekspert wojskowy i instruktor lotniczy Roman Svitan. Mężczyzna podkreślał, że według pierwszych doniesień na ukraińskim niebie mają już latać myśliwce F-16, jednak na tę chwilę nie stacjonują one na tamtejszych lotniskach. Na pojawienie się maszyn w pełni gotowych do walk – z pełnym personelem inżynieryjno-technicznym – należy zdaniem Svitana poczekać do marca lub kwietnia.