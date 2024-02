F‑16 w Ukrainie. Ekspert mówi o nich bez zawiłości

– Istnieją informacje, że F-16 już latają na ukraińskim niebie – zdradza Svitan. Zauważa jednak, że muszą być to maszyny, które nie stacjonują na ukraińskich lotniskach. – Na podstawie pewnych sygnałów, zwłaszcza wystrzelenia niektórych rakiet, możemy powiedzieć, że to już się dzieje – dodał na antenie Kanału24, mówiąc o tym, że myśliwce F-16 mogą już uczestniczyć w walkach .

Ukraiński wojskowy podkreśla natomiast, że choć wedle niektórych doniesień F-16 mogą już latać nad Ukrainą, odpowiednie przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej zajmuje około sześciu miesięcy, by w pełni przygotować się do obsługi. W związku z tym ekspert uważa, że F-16 będą w pełni gotowe dopiero za kilka tygodni. – Myślę, że zobaczymy je w marcu-kwietniu – zakłada.

Przypomnijmy, że myśliwce F-16 są dla Ukraińców maszynami, które – jak sami wyjaśniają – mogą dać przewagę w powietrzu. Eksperci podkreślają, że choć sam samolot nie jest "receptą na sukces" , to możliwa do przenoszenia broń na F-16 jest ważnym wsparciem na froncie.

Zachodni sojusznicy deklarują przekazanie do Kijowa kilkudziesięciu maszyn , natomiast zdaniem niektórych specjalistów jest to liczba niewystarczająca, aby zdominować przeciwnika. Aby osiągnąć dominację, Ukraina potrzebuje nawet 120 egzemplarzy F-16.

Myśliwce, na które od dawna czeka Kijów, to samoloty rozpędzające się do prędkości 2 Ma i mogące operować na pułapie do 15 km, osiągając jednocześnie zasięg 3200 km lub 4200 km z zamontowanymi dodatkowymi zbiornikami paliwa. Pojedynczy samolot waży 17 t, a jego podstawowym uzbrojeniem jest sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm.

Runął "ognisty rydwan". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza

W przypadku F-16 ważne jest natomiast dodatkowe uzbrojenie, a więc m.in. pociski rakietowe AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick lub bomby CBU-87, GBU-10, JDAM. Z najnowszych doniesień wynika, że do Ukrainy trafią F-16 wyposażone w pociski AGM-158 JASSM. To broń, którą dysponują również polskie maszyny i jest ona w stanie osiągnąć prędkość poddźwiękową (0,9 Ma). Pocisk mierzy ok. 4,3 m długości i jest wyposażony w głowicę penetrującą WDU-42/B o masie ok. 430 kg. W podstawowej wersji osiągają donośność na poziomie ok. 400 km, natomiast w wersji ER jest to niespełna 1000 km.