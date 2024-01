Ukraiński ekspert o F-16. Czy zmienią bieg wojny?

- Jeśli samochody przewożący pociski, naboje, leki, ciepłe ubrania, żywność itd. nie trafią na linię Surowikina, to za kilka tygodni wszystko się skończy dla żołnierzy znajdujących się w okopach. Polowanie na duże transporty i ciągłe ich niszczenie to filozofia sukcesu -wyjaśnił ukraiński ekspert wojskowy.

F-16 to myśliwiec cechujący się długością ok. 15 m, który zapewnia maksymalną prędkość dochodzącą do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Cechuje się przy tym zasięgiem 3200 km (z dodatkowymi zbiornikami paliwa można go jeszcze zwiększyć). Jest znacznie nowocześniejszy niż obecnie wykorzystywane przez Ukraińców MiG-29 i Su-27, posiada także systemy walki elektronicznej bardzo cenne na współczesnym polu walki.