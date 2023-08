Rosjanie coś kombinują. Niepokojące zdjęcie z Mostu Krymskiego

Most Krymski to obiekt o dużym znaczeniu strategicznym. Stanowi jedną z dwóch głównych tras, jakie Rosjanie wykorzystują do przerzucania sprzętu oraz wojsk na Krym, a następnie na południe Ukrainy. Chociaż został zbudowany przy zachowaniu podwyższonych standardów dotyczących wytrzymałości, można go zniszczyć, ale wymaga to wykorzystania odpowiedniej broni, a także przeprowadzenia udanego, celnego uderzenia. Temu drugiemu Rosjanie starają się zapobiegać.