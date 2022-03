Rosyjski okręt zniszczony w Berdiańsku. To poważny cios dla Rosjan

Ukraińska armia w Berdiańsku zniszczyła okręt desantowy proj. 1171 "Orsk" należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wiceminister obrony Ukrainy Anna Malyar przekazała, że zniszczony okręt wojenny mógł przewozić do 20 czołgów, 45 opancerzonych transporterów i 400 spadochroniarzy. Wyjaśniamy, co to za jednostka.