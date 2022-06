Ukraińcy znów to zrobili. Zniszczyli topowy czołg Rosjan

To nie pierwszy raz, gdy ukraińska brygada pozbawiła Rosjan ich topowego czołgu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że maszyny tego typu były przed wojną szeroko promowane przez Kreml, a podczas Russian Expo Arms 2011 Władimir Putin osobiście oglądał wnętrze prototypowej wówczas wersji T-90MS. Co wiemy o możliwościach tych pojazdów?

Rosjanie wypuścili dotąd ok. 1600 egzemplarzy T-90. Pod nazwą "Władimir" kryje się seryjny wariant T-90A, dostarczany armii od 2005 r. Według szacunków Rosja mogła dotąd wyprodukować ok. 400 sztuk pojazdów w tej wersji. T-90A rozwija prędkość do 65 km/h, a jego maksymalny zasięg wynosi 650 km. Jest to czołg podstawowy trzeciej generacji, który powstał jako modernizacja Т-72B.