Rosja straciła T-90 "Władimir". Wyjaśniamy, co to za czołg

T-90 "Władimir" to kolejny, nowoczesny czołg tego typu zniszczony podczas wojny w Ukrainie. Już wcześniej ukraińscy żołnierze wyeliminowali T-90 "Proryw" w rejonie Charkowa. To poważne straty dla Rosji, zwłaszcza że koszt jednej takiej jednostki to kilka milionów dolarów.