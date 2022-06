Mówią o tym sami Rosjanie. Pokazali, co zostało z ich okrętu

Okręt typu "Serna" to jednostka projektu 11770. Jak pisaliśmy na naszych łamach, w czasie pokoju służy ona do m.in. do transportu sprzętu, żołnierzy czy innych ładunków. Podczas wojny jest natomiast wykorzystywana do desantu pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz jednostek spadochronowych. Okręt jest napędzany dwoma silnikami wysokoprężnymi M503A o mocy 4000 KM. Załoga jednostki liczy pęc osób.