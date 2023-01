To prawdziwy pogromca Rosjan. Toczka-U pokazała swoją moc w rejonie Soledaru

Z dostępnych informacji wynika, że ukraińska armia zlokalizowała miejsce koncentracji wroga, a następnie przeprowadziła na nie zmasowany atak przy użyciu systemów artyleryjskich i systemu Toczka-U . W efekcie udało się zlikwidować ponad 100 rosyjskich okupantów i zniszczyć karabiny maszynowe oraz moździerze. Bez wątpienia dużą rolę odegrał tutaj system rakietowy klasy ziemia-ziemia, czyli właśnie Toczka-U. Jest to zmodernizowana wersja systemu Toczka, wprowadzonego na wyposażenie armii Związku Radzieckiego jeszcze w latach 70. XX wieku.

Wspomniane zmiany, a szczególnie wykorzystanie nowego nosiciela rakietowego i udoskonalenie silnika pocisku zwiększyły zasięg do 120 m i niedokładność ostrzału do 95 metrów. Warto przypomnieć, że w bazowej wersji maksymalny zasięg wynosił 70 km, a niedokładność ostrzału 150 m. Skład zestawu pozostał praktycznie bez zmian. Dalej tworzą go - wyrzutnia, pojazd transportowo-załadowczy, stacje kontrolno-pomiarowe, pociski rakietowe (np. 9M79-1B, 9M79-1F, czy 9M79-1K) i wyposażenie pomocnicze.