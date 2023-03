Znany ukraiński informator z Bachmutu. Wykorzystuje polski karabinek Grot

Ukraina otrzymała z Polski nieznaną liczbę karabinków Grot, ale pojawiają się informacje o ponad 10 tys. egzemplarzach. Są wśród nich karabinki Grot w najnowszej wersji A2, które dotarły do Ukrainy jeszcze w hermetycznych opakowaniach, co wskazuje na nową produkcję z Fabryki Broni oraz warianty A1 oraz A0 zmodernizowane do wersji A1.