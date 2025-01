Ukraińcy pokazali czołg. Nie zbudowaliby go bez Rosjan

T-90M to czołg, którego wartość wynosi ok. 4,5 mln dolarów . Władimir Putin wielokrotnie określał tę maszynę mianem "najlepszego czołgu na świecie" . Niewiele starszy i niemniej istotny z punktu widzenia oddziałów walczących w Ukrainie jest T-80BWM, czyli zmodernizowana wersja T-80BW.

Jak podaje portal defenseromania, można zauważyć, że wieża omawianego czołgu jest chroniona przez elementy pancerza zachowanego z rosyjskiego T-90M. Kadłub ukraińskiej "hybrydy" został z kolei wzmocniony panelami bocznymi podobnymi do tych z rosyjskiego T-80BW oraz elementami nieokreślonego pochodzenia.

Rosjanie tracą w Ukrainie bardzo dużo czołgów i są wśród nich również najcenniejsze T-90M i T-80BWM. Z danych twórców bloga Oryx, których celem jest dokumentowanie strat sprzętowych ponoszonych przez strony walczące w Ukrainie, wynika, że Rosjanie do tej pory utracili 122 egzemplarze T-90M oraz ok. 140 sztuk T-80BWM.

Chodzi tutaj nie tylko o egzemplarz zniszczone, ale również uszkodzone i przejęte przez Ukraińców, co pozwala im na działania, których Rosjanie woleliby nie widzieć. Zdobyte części i całe czołgi Rosjan mogą być oddawane oględzinom ekspertów, wcielane do służby po stronie Ukraińców lub służyć jako "dawcy części zamiennych. W tym przypadku poniekąd ziścił się ostatni scenariusz, ale pozyskane podzespoły posłużyły do zbudowanie nowej, niewidywanej wcześniej na froncie hybrydy określanej mianem "czołgu Frankenstein".