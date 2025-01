Rosjanie biją na alarm. Ich czołgi stały się śmiertelnymi pułapkami

Jak przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano drony stosowane przez Ukraińców na masową skalę. Najczęściej są to drony FPV (first person view) , niewielkie komercyjne bezzałogowce zmodyfikowane na potrzeby armii. Przenoszą kilka kilogramów materiałów wybuchowych i zapewniają pilotom widok w czasie rzeczywistym do mementu trafienia w cel (działają na zasadzie broni kamikadze).

David Axe jednocześnie zaznaczył w swojej publikacji, że nieskuteczne ataki pancerne nie oznaczają, iż Rosjanie przestają robić postępy. Odnoszone przez nich sukcesy na niektórych odcinkach frontu to jednak głównie efekt wykorzystania piechoty wspieranej przez artylerię i drony. Z punktu widzenia Ukraińców to problem, ponieważ taka taktyka może wywierać presję do odpierania ataków przy użyciu własnej piechoty. Kolejny rok wojny pokazuje jednak, że niedobory kadrowe to większy problem dla armii obrońców niż dla Rosjan.