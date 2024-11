Ukraińcy ocenili transportery mocarstwa NATO. Opinia jest jednoznaczna

Kirpi to ciężki transporter opancerzony produkowany przez koncern BMC Otomotiv. Waży ok. 20 ton i, w wariancie przekazanym Ukrainie, cechuje się układem napędowym 4x4 oraz miejscami we wnętrzu dla 13 osób (trzy są zarezerwowano dla załogi). Z deklaracji producenta wynika, że zasięg tego pojazdu to ok. 1000 km, ale jego kluczową cechą jest bardzo wysoka wytrzymałość.