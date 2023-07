Turcja wyśle Ukrainie dodatkową broń. To będzie pierwsza taka dostawa

Przekazanie T-155 Firtina stronie ukraińskiej jest ciekawe z kilku powodów. Do tej pory żadne źródła nie sugerowały takiej pomocy. To wciąż stosunkowo nowy sprzęt tureckiego przemysłu zbrojeniowego, masowa produkcja ruszyła w 2004 r. Trzy lata wcześniej Turcja otrzymała stosowną licencję. Sprzęt nie powstał bowiem od podstaw, jest modyfikacją szerzej znanej armatohaubicy K9 Thunder z Korei Południowej . Tej samej, którą na swoje potrzeby zamawia Polska .

To samobieżna armatohaubica ważąca ok. 56 t. Ma gąsienicową trakcję i silnik. Załoga może poruszać się z prędkością do 66 km/h, a także pokonywać trudny teren, m.in. z przeszkodami o wysokości do 0,7 m i rowami o szerokości do 1,5 m.