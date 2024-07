Nie dostaną sprzętu z USA. Chwalą się ambitnymi planami

Przypomnijmy, że napięcie na linii USA-Turcja zaczęło się pojawiać niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie. Kością niezgody okazały się wtedy kupione przez Turcję rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej S-400 . Stany Zjednoczone nalegały, aby broń przekazać do Ukrainy, natomiast Ankara nie przystawała na tę propozycję.

Ostatecznie Turcja wystosowała oficjalną deklaracje (po nieoficjalnych negocjacjach), która jasno stanowiła, że S-400 nie będą eksportowane do żadnego państwa . W tym również do Ukrainy. Jako przyczyny tej decyzji wskazywano przede wszystkim chęć utrzymania przez Ankarę dobrych relacji z Moskwą.

Amerykanie nie pozostawili wspomnianej deklaracji Turcji bez odpowiedzi. W reakcji USA postanowiły wykluczyć Turcję z programu produkcji i dostaw myśliwców F-35. Mimo proponowanych ugód, Ankara nie zmieniła zdania. Choć w teorii odsunięcie Turków od dostępu do najnowszych myśliwców stanowiło cios w potencjał militarny Ankary, władze szybko znalazły rozwiązanie. Turcja postanowiła zbudować własny myśliwiec piątej generacji. Nazwali go KAAN i zdaniem Temela Kotila, dyrektora generalnego firmy Turkish Aerospace Industries (TAI), jest on "lepszy od F-35".