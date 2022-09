Ukraińcy mogą otrzymać Abramsy. USA stawiają warunki

"Mogą to być amerykańskie czołgi M1 Abrams we wczesnych modyfikacjach lub inne modele, które Stany Zjednoczone już usunęły z uzbrojenia własnego wojska" – prognozuje serwis Militarnyj, dodając, że dostaw Abramsów spodziewa się m.in. premier Ukrainy. Wyjaśniamy, jakie są możliwości tych konstrukcji.

O tym, że Kreml poważnie traktuje amerykańskie czołgi, świadczy też fakt, że przy produkcji nowej broni przeciwpancernej Rosjanie zawsze podkreślają, że jest ona w stanie zwalczać Abramsy. Jeśli USA zdecydują się na wysłanie tych konstrukcji do Ukrainy, mogą zmienić one znacząco sytuację na froncie. Byłby to jednocześnie ostateczny test dla amerykańskich czołgów – ich obecność na froncie ujawni, jak radzą sobie w konfrontacji ze sprzętem Rosjan.

Abramsy są wyposażone w turbinę Honeywell AGT 1500 o mocy 1500 KM. Są one przystosowane do pracy z naftą JP-4 lub JP-8, czyli paliwami lotniczymi. Można je jednak napędzać także benzyną, kerozyną i olejem napędowym. Czołgi mają sporą masę – w niektórych wersjach przekracza ona nawet 70 t. Po drodze Abrams rozwija prędkość do 67 km/h, a w terenie – do 40 km/h. Czołg został wyposażony w pancerz reaktywny, który zapewnia dodatkową ochronę przed bronią przeciwpancerną.