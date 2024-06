Ukraińcy mają nową broń. Będzie kolejnym postrachem rosyjskich okrętów

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy rosyjska Flota Czarnomorska poniosła znaczące starty. Pomimo braku dużych okrętów wojennych w swoim arsenale Ukraińcom udało się zniszczyć i uszkodzić wiele statków Rosjan. Wykorzystują do tego m.in. dostarczane przez zachodnich sojuszników pociski manewrujące Storm Shadow i SCALP-EG , a także różnego rodzaju drony nawodne, które najczęściej produkują sami.

Początkowo ukraińskie drony nawodne były konstrukcjami improwizowanymi i niedysponującymi szczególnie rozbudowanymi możliwościami. Kolejne skuteczne ataki na rosyjskie okręty pokazywały, że warto rozwijać tego typu broń. W efekcie w służbie ukraińskiej armii znalazło się już kilka groźnych i stosunkowo zaawansowanych dronów nawodnych, do grona których dołącza teraz Stalker 5.0.

Z ujawnionych informacji wynika, że jest to dron napędzany silnikiem o mocy 60 koni mechanicznych. Dzięki niemu Stalker 5.0 ma być w stanie rozpędzać się do prędkości ponad 40 węzłów (ok.75 km/h). Wymiary nowej konstrukcji Ukraińców to 5 m długości oraz 1,2 m szerokości.