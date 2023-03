Improwizowane drony w Ukrainie. Ich użycie zainspirowało US Army

W Ukrainie na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywane są komercyjne drony nawet na najniższym poziomie, czyli oddziału. Te nie służą tam wyłącznie do przeprowadzania rozpoznania, ale nawet w charakterze "latających karetek" bądź do przeprowadzania ataków za pomocą granatów lub bombletów z amunicji kasetowej .

Inżynierowie z DEVCOM podobnie jak to robią Ukraińscy przy pomocy drukarki 3D zaadaptowali drona RQ-28A do przenoszenia i zrzucania kilku granatów. Efekt prac zdołał z sukcesem wykonać stawiane przed nim zadania, co w przypadku Amerykańskiej tradycji najpewniej zaowocuje paroma programami modernizacyjnymi dla US Army w przyszłości.