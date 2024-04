Ukraina wycofuje czołgi Abrams z frontu. Co się dzieje?

To odniesienie przede wszystkim do faktu, iż wojna w Ukrainie jest nazywana wojną dronów , a bezzałogowce są powszechnie i efektywnie wykorzystywane przez obydwie strony konfliktu. Dla załóg korzystających z czołgów stanowi to spory problem. Ciężkie, duże maszyny (Abrams M1A1 waży ok. 57 t) są łatwo wykrywalne z powietrza, a dodatkowo drony z ładunkami wybuchowymi są w stanie skutecznie je eliminować. Zwłaszcza jeśli sterującym nimi żołnierzom uda się znaleźć i trafić w słabszy punkt czołgu.

Poza wspomnianymi prostymi dronami FPV (ang. first person view) żołnierze Putina mają na wyposażeniu również inne, bardziej zaawansowane jednostki. Często wykorzystują m.in. drony Lancet-3, które mogą prowadzić misje obserwacyjne i rozpoznawcze, ale w razie potrzeb również niszczyć wrogie celów. Przy długości 1,65 m są w stanie przenosić ładunek o masie do 3 kg. Mogą operować w zasięgu ok. 40 km i poruszać się z prędkością do 110 km/h. Podobne zadania co Lancet-3 może realizować nieco mniejszy, ale szybszy Zala Kub-BLA. W roli zwiadowczej najeźdźcy wykorzystują też m.in. drony Eleron T-16.