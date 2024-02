Rosjanie strzelają do swoich. Ten sprzęt nie zagrozi już Ukrainie

Rosjanie mierzą się w ostatnim czasie z coraz większymi problemami dotyczącymi swojego sprzętu. Dość wspomnieć, że do sieci trafiają zdjęcia rosyjskich rakiet, które na skutek awarii spadły na terenie Federacji Rosyjskiej . Jakby tego było mało, wielokrotnie już pojawiały się doniesienia mówiące o tym, że armia agresora niszczy własny sprzęt – choćby w 2023 r., kiedy to przy użyciu Lanceta zniszczyli transporter BTR-82A , aby ten nie trafił później w ręce Ukraińców.

Widoczny na zdjęciach dron to bojowa maszyna opracowana na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Zala Kub może być wykorzystywany jako amunicja krążąca, ale również jako rozpoznawczy bezzałogowiec do prowadzenia zwiadu z powietrza. Jego pierwszy oblot miał miejsce w 2018 r., natomiast produkcję rozpoczęto rok później, w 2019 r.

Rozpiętość skrzydeł rosyjskiej konstrukcji sięga niewiele ponad 1,2 m, z kolei jego długość to niespełna 1 m. Tak niewielka broń może przenosić ładunki o wadze do 3 kg na zasięgu do 40 km. Minimalna prędkość Zala Kub to 80 km/h, zaś maksymalna wynosi 130 km/h. Długotrwałość lotu zapewniana przez jeden silnik elektryczny sięga 30 minut.