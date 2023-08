Putin będzie wściekły. Ukraińcy zdobyli rzadką rosyjską broń

Ukraińskiej straży granicznej udało się zdobyć rosyjskiego Eleron T-16. To najnowszy dron znajdujący się na wyposażeniu armii Putina i zarazem pierwszy przypadek zdobycia tej jednostki przez obrońców, do tego w stanie pozwalającym na dokładną analizę rozwiązań, na jakie zdecydowali się konstruktorzy z kraju agresora.

Podobnie jak wiele innych broni wyprodukowanych w ostatnim czasie, Eleron T-16 jest stosunkowo rzadkim gościem w Ukrainie. Rosjanie nie posiadają jeszcze wielu egzemplarzy. Te znajdujące się na ich wyposażeniu stanowią dla Ukraińców nie tylko zagrożenie, ale i dużą zagadkę. Teraz wiele tajemnic drona Eleron T-16 powinno się wyjaśnić, ponieważ po zdobyciu kompletnego egzemplarza nastąpi dogłębna analiza całej konstrukcji.

Eleron T-16 w rękach Ukraińców

Eleron T-16 został zdobyty przez funkcjonariuszy ukraińskiej straży granicznej działających w obwodzie charkowskim. To tereny znajdujące się na północnym wchodzie Ukrainy.

Na dowód udanej akcji opublikowano zdjęcie z rosyjskim bezzałogowcem, a nawet krótki materiał wideo. Ukraińcy funkcjonariusze mówią, że Eleron T-16 został strącony "za pomocą konwencjonalnego działa przeciw dronom". Nie podają dokładniejszych szczegółów, co prawdopodobnie jest celowym działaniem i nieujawnianiem skutecznej broni przeciw Eleron T-16, które w dobie łatwego dostępu do sieci szybko trafiłyby do Rosjan.

- Grupa do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych z powodzeniem uziemiła jedno z najnowszych rosyjskich osiągnięć w rodzinie dronów, Eleron T-16 - poinformowali ukraińscy strażnicy graniczni.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rosyjski dron do rozpoznania i ataku

Z dotychczas publikowanych informacji przez stronę rosyjką, a także z bardziej wiarygodnych opinii Ukraińców wynika, że dron Eleron T-16 cechuje się masą startową ok. 20 kg i jest wykonany zgodnie ze schematem aerodynamicznym kaczki.

Eleron T-16 to dron, który może być wykorzystywany zarówno do roli zwiadowczej, jak i transportowej czy szturmowej. W tym ostatnim przypadku wykorzystywana jest amunicja, którą montuje się na pylonach podskrzydłowych. Urządzenie jest w stanie przenosić maksymalnie ok. 6 kg ładunku.

Po testach, jakie zostały przeprowadzone w 2018 r. podawano informacje, że Eleron T-16 będzie poruszał się z prędkością do 65 km/h i operował na wysokości maksymalnie 500 m. Zasięg oszacowano na ok. 150 km. Eleron T-16 przedstawiano przy tym jako drona do działania w każdych warunkach pogodowych.

Eleron T-16 został opracowany przez firmę Eniks z Kazania, która na potrzeby rosyjskiej armii przygotowała już szereg bezzałogowych statków powietrznych. Po dokładniejszych oględzinach ukraińskich ekspertów okaże się czy od czasu testów Rosjanie nie udoskonalili tej konstrukcji.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski