Ekspert o Abramsach. Porównuje je do rosyjskich T-90

Pierwsze Abramsy dotarły do Ukrainy już 25 września . Maszynom w ostatnim czasie przyjrzał się ekspert, który zwrócił uwagę na realną użyteczność bojową maszyn i porównał je z najlepszymi jednostkami Rosji, T-90 . Jego zdaniem oba czołgi są podobne w niektórych aspektach, jednak ostatecznie to Abrams jest lepszy od swojego konkurenta .

Żdanow twierdzi, że osobiście wybrałby amerykańską konstrukcję. Opisuje ją generalnie jako taką, która ma "większą przeżywalność". Determinuje ją m.in. mobilność Abramsów, która jest nieporównywalnie lepsza od tej, którą oferuje T-90. Nie bez znaczenia też fakt, że maszyna z USA jest lepiej opancerzona , co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracującej wewnątrz załogi.

Żdanow podkreśla, że przeżywalność załogi rosyjskiego czołgu jest niska, bowiem żołnierze "siedzą wśród amunicji". W Abramsie natomiast magazyn pocisków czołgowych jest oddzielony od przedziału bojowego, co oznacza, że w przypadku ataku załoga ma o wiele większe szanse przeżycia na skutek eksplozji amunicji niż ma to miejsce w T-90. Ekspert przypomniał, że T-90 to w istocie głęboka modernizacja T-72, które z kolei są głęboką modernizacją T-34.