Symbol wojny z Rosją. To broń naszych czasów

W ostatnich miesiącach dało się odnotować znaczny wzrost liczby nalotów z użyciem dronów na rosyjskie obiekty militarne, technologiczne i przemysłowe. Rosja twierdzi, że to efekt działań Ukraińców. Eksperci natomiast podkreślają, że drony startują z terenu Rosji i atakują obiekty coraz bardziej oddalone od granic Ukrainy. Przykładem takiego zdarzenia jest atak na lotnisko w Pskowie , które leży ok. 700 km od granic państwa.

Ukraińcy do ataków na Rosjan używają różnych dronów. Są wśród nich m.in. drony kamikadze Rubaka, które zalicza się do amunicji krążącej i dysponuje zasięgiem ok. 500 km. Inny rodzaj dronów to Bobry, których zasięg to ok. 1000 km. W użyciu są też drony PD-1 i PD-2.