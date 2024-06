Ukraina przegra bez tej broni. Polski generał wylicza sprzęt

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż USA postanowiły nadać Ukrainie priorytet w kontekście dostaw amunicji do systemów Patriot oraz myśliwców F-16 (AIM-120 AMRAAM). Analitycy uważają, że oznacza to, iż Ukraina w ciągu najbliższych 16 miesięcy otrzyma z USA przynajmniej 1500 zaawansowanych pocisków do jednych z najcenniejszych kompleksów na froncie – wspomnianych Patriotów – oraz samolotów F-16.

Generał z Polski nie wskazuje konkretnych czołgów, artylerii oraz bojowych wozów piechoty, których potrzebuje Ukraina. Z nazwy wymienia przede wszystkim cenne myśliwce F-16 oraz kompleksy Patriot. Jednocześnie nie jest to pierwszy raz, kiedy ekspert wypowiadający się w kontekście F-16 zwraca uwagę na ilość maszyn, które potrzebują Ukraińcy. Analitycy często podkreślali w przeszłości, że do Kijowa powinno trafić przynajmniej 120 egzemplarzy amerykańskich myśliwców .

Przypomnijmy, że F-16 to konstrukcje, które rozpędzają się do prędkości ok. 2 Ma (ok. 2400 km/h) i mogą przenosić uzbrojenie na dziewięciu węzłach. W powietrzu charakteryzują się też dużą zwrotnością, co pozostaje nie bez znaczenia w kontekście zwiększenia przeżywalności pilotów.