Tyle potrzebują samolotów. Wojskowy z Ukrainy mówi wprost

– Potrzeba przynajmniej 150 samolotów różnych typów – wylicza rzecznik sił zbrojnych Ukrainy. – To obejmuje samoloty transportowe, patrolujące ukraińskie niebo, niszczącze małe cele i do wykorzystywania ich jako systemu obrony powietrznej, co mogłoby odstraszyć rosyjskie lotnictwo – wyjaśnił. Dodał też, że Ukraina planuje całkowicie przezbroić całą flotę lotniczą, jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi. W dużej mierze zależy to od międzynarodowych partnerów Ukrainy.