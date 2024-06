Ukraina ma priorytet. Tyle pocisków dostaną przez kolejne miesiące

Portal Defense Express przypomina, że Ukraińcy otrzymali priorytet od Stanów Zjednoczonych w zakresie dostaw rakiet do Patriotów i AIM-120 AMRAAM (do myśliwców F-16). Oznacza to, że przez najbliższe 16 miesięcy Kijów będzie mieć pierwszeństwo odbioru cennej amunicji. Ile więc pocisków trafi w tym czasie do Ukrainy?

Z odpowiedzią na pytanie, jaki skutek dla Ukraińców będzie mieć pierwszeństwo w kontekście odbioru amerykańskiej amunicji przychodzą analitycy z portalu Defense Express. Zadeklarowana przez Pentagon decyzja związana z nadaniem Ukrainie priorytetu w zakresie dostaw wspomnianych pocisków do Patriotów i F-16 oznacza, że wszystkie kontrakty na dostawy tej amunicji z odbiorcami innymi niż Tajwan są zawieszone do końca roku podatkowego 2025, a więc do 1 października 2025 r.

Dla Ukraińców znaczy to tyle, że przez ok. 16 najbliższych miesięcy będą traktowani priorytetowo, jeśli chodzi o produkcję pocisków i ich dostawę. O jakich konkretnie ilościach amunicji można mówić, znając zdolności produkcyjne amerykańskiej branży militarnej?

Ukraińcy mają priorytet na odbiór amerykańskich rakiet

Analitycy Defense Express zaznaczają, że w nadaniu priorytetu dla Ukraińców mowa wyłącznie o rakietach produkowanych w USA, a konkretniej – GEM-T i PAC-3 MSE do Patriotów oraz AIM-120 do myśliwców F-16.

Z publikacji wynika, że amerykański koncern Raytheon jeszcze niedawno ogłaszał, że jest w stanie produkować 20 rakiet GEM-T w ciągu miesiąca, a więc 240 rakiet rocznie. Natomiast jeśli chodzi o PAC-3 MSE, Pentagon szacuje wielkość produkcji na 500 rakiet rocznie (40 rakiet miesięcznie). Z kolej przeznaczone do F-16 pociski AIM-120 AMRAAM są obecnie produkowane w ilości ok. 500-800 egzemplarzy rocznie, jednak obecne zamówienia wymagają zwiększenia wydajności do 1200 sztuk rocznie, co – jak czytamy – jest granicą możliwości.

Biorąc więc pod uwagę bieżące dane dotyczące produkcji wszystkich trzech typów rakiet, łączny wolumen produkcji w nadchodzących 16 miesiącach wyniesie 320 egzemplarzy GEM-T, 640 PAC-3 MSE oraz 640-1060 pocisków AIM-120 – czytamy. Analitycy zauważają jednak, że najpewniej Amerykanie zwiększą wydajność, w związku z czym wyprodukowana liczba rakiet będzie nieco większa.

Przypomnijmy, że wspomniane pociski PAC-3 MSE przeznaczone do Patriota, to amunicja o długości sięgającej 5,2 m i średnicy 25 cm. Broń rozpędza się do prędkości 5 Ma, czyli ponad 6100 km/h, zaś jej maksymalny zasięg sięga 45 km. GEM-T to z kolei ulepszony pocisk wyposażony w zapalnik zbliżeniowy i odbiornik radiolokacyjny o zwiększonej dokładności wyposażony w nowe elementy elektroniki.

Pociski AIM-120 AMRAAM to natomiast broń przeznaczona do myśliwców F-16, które osiągają ponad 3,6 m długości i rozpędzają się do prędkości 4 Ma, czyli niemal 4,9 tys. km/h. Ich zasięg sięga 75 km, zaś z całej konstrukcji ważącej ponad 150 kg, na samą głowicę bojową przypada ok. 20 kg.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski