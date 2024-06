Tyle czołgów zostało Rosji. "Większość jest w złym stanie"

– Jedną z takich baz jest 111. Centralna Baza Rezerwy Czołgów Armii w południowo-wschodniej Rosji. W kwietniu 2021 r. znajdowało się w niej 857 czołgów, a obecnie jest prawie pusta, jak pokazują zdjęcia satelitarne – podaje Newsweek. Rosjanie mieli wyprowadzić ze wspomnianej bazy niemal połowę czołgów do października 2022 r., czyli w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia konfliktu. Analiza pozostałych obiektów na terytorium Federacji Rosyjskiej ujawnia podobne problemy Rosjan .

Braki w arsenale Federacji Rosyjskiej są widoczne w wielu bazach – wynika z publikacji Newsweeka. Potwierdza to analityk z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych dr Michael Gjerstad. Zajmujący się wojskowością ekspert wylicza, że zgodnie z szacunkami Rosjanie "nadal mają w magazynie ok. 3200 czołgów" . Istotny jest jednak stan pozostałych w magazynach maszyn. – Zdecydowana większość z nich jest w złym stanie technicznym i wymaga znacznych napraw – uważa Gjerstad.

Podkreślmy jednak, że wedle ukraińskiego sztabu generalnego tamtejszych sił zbrojnych Rosjanie stracili od początku wojny ponad 8000 czołgów . Uwagę na to zwraca też badacz z Europejskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych Gustav Gressel, który podkreśla, że "Rosjanie tracą znacznie więcej sprzętu, niż mogą zastąpić, a zapasy się wyczerpują".

Choć wedle analityków armii Federacji Rosyjskiej kurczą się zapasy, nie należy zapominać, że tamtejszy przemysł zbrojeniowy wciąż produkuje, modernizuje lub naprawia uszkodzone wozy. Te natomiast regularnie trafiają na front w ramach kolejnych dostaw. I choć analityk Gustav Gressel podkreślał, że produkcja bieżąca nie jest w stanie pokryć strat, nie należy bagatelizować sprzętu, który Rosjanie wysyłają do walk.

W ostatnim czasie Federacja Rosyjska przekazywała do walk wiele czołgów T-90M Proryw, czyli najnowszych konstrukcji w arsenale Putina – i jednocześnie najbardziej zagrażających Ukraińcom. To sprzęt, który jest chroniony pancerzem reaktywnym Relikt (zabudowujący wieżę i kadłub), natomiast za jego zdolności ofensywne odpowiada armata gładkolufowa 2A46M-5 kal. 125 mm połączona z systemem kierowania ogniem Kalina. Za napęd T-90M Proryw odpowiada z kolei jednostka napędowa generująca moc na poziomie 1000 KM i rozpędzając konstrukcję do prędkości maksymalnej wynoszącej 65 km/h.