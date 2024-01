Mocarstwo ciągle się waha. Pociski Taurus nie dla Ukrainy?

"Nie mogę zrozumieć, dlaczego się wahamy" - powiedział Gauck w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag". Kanclerz "musi zadawać sobie wciąż na nowo pytanie, czy nie rozmija się z deklarowanym przez siebie dążeniem do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby uniemożliwić Rosji osiągnięcie zwycięskiego pokoju" - zaznaczył były niemiecki prezydent.