W tym roku dotrą nad Morze Czarne. Sąsiad Ukrainy rośnie w siłę

Rumunia kupiła myśliwce F-16 od Norwegii. Podpisana w zeszłym roku umowa opiewa na kwotę ok. 388 mln euro. Zgodę na transfer musiały wydać też Stany Zjednoczone, które są producentem tych samolotów. Rumunia zapewniła sobie również kontrakt z amerykańską firmą Lockheed Martin, dzięki któremu uzyska szereg dodatkowych komponentów do kupowanych myśliwców, m.in. nowsze systemy elektroniczne.

F-16 to myśliwiec o długości ok. 15 m, który rozwija maksymalną prędkość 2 Ma (ponad 2100 km/h). Jego zasięg wynosi ok. 3200 km w bazowej konfiguracji i nawet ok. 4220 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Samolot może operować na pułapie do 15 km.