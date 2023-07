Bestie, którym nawet woda niestraszna. Pojawią się nad Morzem Czarnym

Chodzi przede wszystkim o 16 egzemplarzy AAVP-7A1 wykorzystywanych do transportu i desantu wojska. To jeden ze sprzętów, z jakich korzysta Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (potocznie nazywany Marines). Na pokładzie każdego takiego wozu mieści się nawet 25 żołnierzy. AAVP-7A1 mierzy prawie 8 m długości, na lądzie rozpędza się do 70 km/h, w wodzie do ok. 13 km/h.