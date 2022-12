Bayraktar Kizilelma odbył dziewiczy lot. Turecki naddźwiękowy uderzeniowy dron coraz bliżej

Jest to kolejny sukces po niedawnym oderwaniu się Kizilelmi od ziemi, o czym pisała Karolina Modzelewska. Bayraktar Kizilelma to naddźwiękowy dron uderzeniowy o dość futurystycznym designie obejmującym układ skrzydeł delta wraz z usterzeniem kaczki. Jest to też jedna z niewielu na świecie konstrukcji bezzałogowych wyposażonych w silnik odrzutowy pochodzenia ukraińskiego.