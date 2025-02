Leżał w wodzie dwa lata. Ukraińcy w końcu go mają

Wstępne oględziny potwierdziły przypuszczenia Ukraińców. Wydobyty BMP-2 nie posiada oznak uszkodzeń mechanicznych w związku z czym zostanie skierowany do remontu, gdzie przejdzie naprawy niezbędne po zalaniu. Następnie ponownie trafi do walk, ale już po stronie Ukraińców.

BMP-2 to ok. 40-letnie konstrukcje, wozy służące głównie do przewożenia piechoty zmotoryzowanej i wspierania czołgów. Są dobrze znane zarówno Rosjanom, jak i Ukraińcom. We wnętrzu mają miejsce dla ośmiu żołnierzy (plus trzech członków załogi), a ich uzbrojenie obejmuje działko 2A42 kal. 30 mm, karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych 9K113 Konkurs.