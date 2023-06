Czekają na kolejne dostawy. Ukraińcy mówią o sprzęcie z Polski

Wiceminister podkreśliła zwłaszcza duży wpływ, jaki na obronę kraju miały produkowane przez polski PGZ zestawy przeciwlotnicze Piorun , zwłaszcza w sytuacji dużego natężenia ataków powietrznych Rosjan. Pioruny to przeciwlotnicze zestawy rakietowe bardzo bliskiego zasięgu, mogące niszczyć cele z odległości ponad 6 km i do wysokości 4 km. Razić może z powodzeniem zarówno samoloty i śmigłowce, jak i drony i rakiety manewrujące.

Duże wrażenie na obrońcach Ukrainy zrobiły też drony FlyEye od WP Electronics. Choć nie są uzbrojone, to doskonale sprawdzają się w zwiadzie i rozpoznaniu lotniczym, a także do koordynowania działań artylerii. Lekki bezzałogowiec jest możliwy do złożenia i rozłożenia w czasie krótszym niż dziesięć minut, co ma duże znaczenie dla operatorów, którzy nie chcą długo pozostawać w narażonej na ostrzał wroga strefie. Startuje też on bezpośrednio "z ręki" operatora i nie wymaga rozległej infrastruktury.