Uderzeniowy dron Warmate 50. Moskwa w zasięgu nowej polskiej broni

Broń ta jest przykładem ewolucji uderzeniowych bezzałogowców, opracowanych przez WB. Rozpoczął ją niewielki i lekki dron Warmate (Warmate 1), przenoszący lekką głowicę z 300 gramami materiału wybuchowego. Jego zaletą była możliwość dostosowania głowicy do charakteru zadania, jednak jej niewielka masa ograniczała siłę rażenia.

Kolejnymi etapami ewolucji okazały się drony Warmate 5, Warmate 20 (na informacje o tym dronie Rosjanie zareagowali twierdzeniem, że Polacy kopiują rosyjskiego Łanceta), a następnie Warmate 50. To największy i najcięższy z rodziny bezzałogowców Warmate, z głowicą o masie 50 kg i zasięgu 1000 km – to wystarczająco, aby z terenu Polski dolecieć m.in. do Moskwy.