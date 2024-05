Rzadkie nagranie Rosjan. Z przyczepy startuje groźna broń

Widoczny na nagraniu bezzałogowiec Zala Łancet-3 to broń unikatowa ze względu na fakt, iż dysponuje nią tylko armia Federacji Rosyjskiej. W 2023 r. Aleksandr Mikheyev, dyrektor firmy odpowiedzialnej za eksport broni Rosoboronexport, wyjaśnił, że wynika to z wysokiego popytu wewnętrznego w rosyjskich siłach zbrojnych, w związku z czym dron nie jest eksportowany za granicę. Cena jednostkowa tego urządzenia to ok. 35 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu na polską walutę – ok. 135 tys. zł.