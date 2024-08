Ukraina prosi Zachód o zgodę. Rosja bacznie obserwuje sytuację

Zdaniem Ukraińców ograniczenia dotyczące sposobów wykorzystania niektórych rodzajów broni nakładane przez Zachód nie pomagają w zakończeniu konfliktu i sprawiają, że Rosja czuje się bezkarna. Wyraźnie zaakcentowano, że sprawa dotyczy władz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. To z kolei nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o pociski Storm Shadow/SCALP-EG oraz ATACMS, ponieważ taka broń dalekiego zasięgu trafia do Ukrainy.

Pociski Storm Shadow /SCALP-EG mogą razić cele oddalone o nawet kilkaset km. To pociski manewrujące, które po wystrzeleniu (z samolotów) osiągają prędkość ok. 0,9 Ma. Każdy tego typu pocisk waży ok. 1,3 t, z czego 450 kg przypada na głowicę bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge). Ta ostatnia może działać w kilku trybach i detonować się nie tylko przy uderzeniu, ale też w powietrzu bądź z opóźnieniem.

Pociski ATACMS trafiają na front ze Stanów Zjednoczonych od końca 2023 r. Początkowo były to tylko warianty M39 pozwalające na rażenie celów znajdujących się w odległości do 160 km. Z czasem Ukraińcy zaczęli jednak otrzymywać jednak również warianty dalekiego zasięgu, których zasięg to aż 300 km. Dodatkowo dysponują one nawigacją satelitarną zapewniającą większą precyzję trafienia.