Zwalczanie pocisków hipersonicznych? USA traktuje temat poważnie

Istnieją rakiety zdolne do pokonywania dystansu z prędkością przynajmniej pięciokrotnie większą niż prędkość dźwięku. Brzmi to imponująco, a chodzi oczywiście o broń hipersoniczną. Co ciekawe, to nie koniec możliwości takich rakiet, ponieważ zdaniem Moskwy hipersoniczne Cyrkony są w stanie osiągać prędkość Mach 9.