Rosyjskie rakiety. Ukraina podała, ile z nich spadło na cele cywilne

Medium powołuje się na informacje przekazane przez dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerija Załużnego. "Ta krwawa zbrodnia reżimu Putina jest rażącym naruszeniem norm Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i wymaga śledztwa Trybunału w Hadze" – wskazał wojskowy we wpisie na Facebooku.

Rosjanie atakują rakietami obiekty cywilne

Kalibr to rosyjski system uzbrojenia składający się z ą przeciwokrętowych pocisków manewrujących, pocisków przeznaczonych do rażenia celów lądowych oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Masa pojedynczej rakiety wynosi ok. 450 kg.

W zależności od wersji pociski mają zasięg od 1500 do 2600 km. Jak informowaliśmy na łamach WP Tech, podczas wojny w Ukrainie Rosjanie odpalili je z okrętów operujących na Morzu Czarnym.

Rakiety identyfikowane jako Kalibr mogą być wyposażone w konwencjonalną głowicę odłamkowo-burzącą lub w nuklearną. Zbliżając się do celu osiągają one maksymalną prędkość Mach 2,9, czyli ok. 3550 km/h. Duża prędkość pocisku sprawia, że nie da się go przechwycić za pomocą ​​współczesnych systemów obrony przeciwrakietowej.

Zestawy 9K720 Iskander składają się z wyrzutni, pocisków oraz wozów zabezpieczenia i dowodzenia. Według Pentagonu tylko w pierwszych godzinach inwazji na Ukrainę Rosjanie wystrzelili ok. 100 pocisków systemu Iskander-M.

Rakiety ważą ok. pół tony i są odpalane z dwuprowadnicowej wyrzutni typu TEL 9P78. Minimalny zasięg pocisków 9M723, wykorzystywanych przez zestaw Iskander, wynosi minimum 500 km. Osiągają one prędkość hipersoniczna w zakresie od Mach 6 do Mach 7 (od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h). Iskandery mogą przenosić głowice konwencjonalne, termobaryczne oraz termojądrowe.

