Twarde dane. Rosja straciła od początku wojny ponad 3000 czołgów

Na ogólną liczbę składa się ok. 1120 czołgów oraz ok. 2000 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, które Rosjanie stracili w 2023 r. To mniej niż rok wcześniej, co inni eksperci tłumaczyli zmieniającymi się warunkami na polu bitwy i strategiami stosownymi przez obydwie strony konfliktu. Początkowo Rosjanie prowadzili dużą ofensywę i częściej narażali się na straty pojazdów pancernych znajdujących się na czele kolumn wojskowych.