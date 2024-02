Jest jedyny w swoim rodzaju. Ukraińcy ocenili brytyjski czołg

Nie są to pierwsze pozytywne opinie na temat brytyjskiego czołgu, jakie popłynęły z Ukrainy . Już wcześniej członkowie innych jednostek nie szczędzili tym maszynom pochwał, również bardzo mocno akcentując wysoki poziom ochrony, jaki zapewniają załodze.

Challenger 2 wyróżnia się wielowarstwowym pancerzem Chobham/Dorchester pozytywnie zweryfikowanym już podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Można montować w nim dodatkowe zestawy pancerza reaktywnego. W momencie wchodzenia tego czołgu do służby w 1994 r. miał on opinię najbezpieczniejszego na świecie. Nawet dziś wypada pod tym kątem ponadprzeciętnie, znacznie lepiej od większości czołgów, z jakich korzystają Rosjanie.

Brytyjski czołg posiada też system NBC (ochrony jądrowej, biologicznej i chemicznej) oraz półprzewodnikowy napęd elektryczny do ruchu wieży i działa. Dzięki temu niemal całkowicie wyeliminowano ryzyko poparzenia załogi, do którego mogłoby dojść w przypadku uszkodzenia tradycyjnego układu hydraulicznego.

Z racji rozbudowanego pancerza Challenger 2 waży ponad 60 t, mierząc przy tym 11,55 m długości. Jest wyposażony w silnik o mocy 1200 KM i na utwardzonych drogach rozpędza się do ok. 55 km/h. Jego zwrotność i szybkość wypada nieco słabiej niż w przypadku innych zachodnich czołgów produkowanych w podobnym okresie, ale jak podkreślają ukraińscy żołnierze Challenger 2 rekompensuje to innymi atutami.