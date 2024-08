To nie śniło się ich konstruktorom. Czołgi PT‑91 Twardy Strzelają do Rosjan w Rosji

Niedawno zauważono przejazd polskich czołgów na terenie obwodu kurskiego , a teraz pojawiło się nagranie z walki, na którym PT-91 Twardy strzela do rosyjskich żołnierzy ukrywających się w zabudowaniach pociskami odłamkowo-burzącymi.

Czołg PT-91 Twardy został opracowany w latach 90. XX wieku w ramach programu modernizacyjnego, który miał na celu udoskonalenie czołgu T-72M1 będącego rdzeniem jednostek pancernych Wojska Polskiego. Program ten zakładał, że nowość będzie lepsza od rosyjskich modernizacji T-72B, które charakteryzowały się wzmocnionym pancerzem zasadniczym w porównaniu do wersji eksportowych. Głównym celem polskiej modernizacji było stworzenie efektywnego pancerza reaktywnego i zwiększenie świadomości sytuacyjnej załogi.

Najważniejszym elementem modernizacji było przygotowanie pancerza reaktywnego, który miał pokrywać pancerz zasadniczy czołgu w sposób jak najdokładniejszy. Ponadto taka osłona musiał być nie tylko skuteczna, ale także lekka. Prace te zaowocowały powstaniem pancerza ERAWA, który w późniejszym czasie został ulepszony do wersji ERAWA-2.

W przeciwieństwie do radzieckiego pancerza Kontakt-1 , polski pancerz ERAWA oferuje także częściową ochronę przed pociskami z podwójną głowicą kumulacyjną oraz przed penetratorami kinetycznymi. Dodatkowo, kostki polskiego pancerza mają bardzo małe wymiary (15 cm), co pozwala na szczelne pokrycie czołgu, pozostawiając niewiele niechronionych fragmentów. Ponadto polski pancerz reaktywny był lżejszy od konkurencyjnych rozwiązań.

Modernizacje w czołgu PT-91 Twardy obejmowały także montaż potężniejszego silnika S-12U o mocy 850 KM mającego zrównoważyć przyrost masy oraz zaawansowanego systemu kierowania ogniem DRAWA z celownikiem termowizyjnym. Ten zapewnia wręcz przepaść w porównaniu do zwykłego celownika optycznego w wykrywaniu i identyfikacji obiektów nawet w bardzo złych warunkach pogodowych lub w nocy.

Dodano również system samoobrony Obra, który ostrzega załogę przed opromieniowaniem wiązką lasera oraz automatycznie aktywuje granaty dymne, co znacznie utrudnia operatorowi przeciwpancernego pocisku kierowanego trafienie w czołg.

Niezmieniona pozostała armata kalibru 125 mm wraz z automatem ładowania, który jest jednak niebezpieczny dla załogi. Mimo to, wzmocniony pancerz czołgu PT-91 Twardy pozwala na przetrwanie kilku trafień, co daje załodze więcej czasu na ucieczkę, niż ma to miejsce w zwykłych czołgach z rodziny T-72.