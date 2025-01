Ten system broni Kijowa. Teraz zdecydowali się go kupić Włosi

Jak podaje koncern Rheinmetall , Włosi zdecydowali się zamówić jedną baterię systemu za 73 mln euro z opcją trzech dodatkowych systemów o wartości 204 mln euro. Dostawa pierwszej baterii ma zostać zrealizowana do II kwartału 2026 roku, a dodatkowe trzy jeśli Włochy zdecydują się wykorzystać opcję, będą mogły być zamówione w 2027 roku. Poza samymi systemami podpisana umowa obejmuje też amunicję usługi szkoleniowe i konserwacyjne, a także części zamienne.

Możliwe, że kontrakt jest po części pokłosiem sprawdzenia się Skynexa w Ukrainie, ponieważ wojna to najlepsza możliwa reklama i test sprawności uzbrojenia brutalnie weryfikujący jakiekolwiek błędy. Włosi będą też pierwszym państwem z NATO użytkującym kompletny system Skynex , ponieważ Rumunia zamówiła Skynexa okrojonego do starej wersji armaty GDF-009 podczas gdy Włosi będą dysponować systemem z armatą Oerlikon Revolver Gun Mk3.

System Skynex to rozwinięcie niemieckiego systemu MANTIS. Został on opracowany w oparciu o automatyczną armatę Oerlikon Revolver Gun Mk3 kal. 35 mm charakteryzującą się szybkostrzelnością sięgającą 1000 strz./min. Może ona być zasilana podkalibrową amunicją przeciwpancerną bądź programowalną AHEAD (szacunkowy koszt jednego naboju to ponad 3 tys euro)