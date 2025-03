Indonezja buduje własnego Miecznika. Poznaliśmy szczegóły

Identycznie jak Mieczniki w Polsce , fregaty Merah Putih będą największymi i najnowocześniejszymi okrętami zbudowanymi w Indonezji, ale konieczna do tego będzie rozbudowana współpraca międzynarodowa, ponieważ indonezyjski przemysł nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć wymaganych sensorów i uzbrojenia. O ile polskie okręty będą wyposażone w sensory i uzbrojenie głównie producentów zachodnioeuropejskich to w przypadku fregat Merah Putih kluczowy będzie udział dostawców tureckich z dodatkiem włoskich.

Polski i indonezyjski programy budowy fregat idą podobnymi, ale nie identycznymi drogami. Indonezyjczycy są już w trakcie budowy kadłubów dla obu okrętów, stępkę pod drugi położono jesienią 2024 r. W Polsce budowany jest dopiero pierwszy okręt, za to od dawna znana jest docelowa konfiguracja, co pozwoliło na wcześniejsze zamówienie sensorów i wybór uzbrojenia. Indonezyjczycy dopiero teraz ogłosili ostateczną konfigurację swoich fregat. W dodatku polskie fregaty będą od razu w pełni uzbrojone i wyposażone, natomiast okręty indonezyjskie zostaną zbudowane bez dużej części docelowego uzbrojenia, które będzie sukcesywnie dokupowane wraz z dostępnością środków finansowych.

Indonezyjskie okręty będą wyposażone w wielofunkcyjny radar Mete Han produkowany przez tureckie przedsiębiorstwo Aselsan. Urządzenie zabudowane na osobnym maszcie na śródokręciu łączy w sobie radar pracujących w pasmie X z interrogatorem swój-obcy oraz urządzeniami walki elektronicznej. W skład tych ostatnich wchodzą zagłuszarki, systemy do rozpoznawania źródeł emisji i ich zagłuszania, jak również urządzenia do przechwytywania łączności przeciwnika.

Na nadbudówce rufowej będzie umieszczony radar dozoru powietrznego i naprowadzania śmigłowca Aselsan MAR-D/CENK-200-N 3D. Ten sam producent dostarczy również sonar kadłubowy Fersah. Turecka firma jest wymieniana także w kontekście radarów nawigacyjnych, systemu ostrzegającego o opromieniowaniu laserem, głowicy do wykrywania w podczerwieni, łączności satelitarnej i systemu ochrony przeciwtorpedowej.

Jak widać fregaty Merah Putih będą początkowo bardzo słabo uzbrojone, będą właściwie okrętami patrolowymi z uzbrojeniem wyłącznie artyleryjskim. Można ich przypadek porównać do polskiego ORP Ślązak, który również wszedł do linii bez uzbrojenia rakietowego. Ich możliwości wzrosną skokowo dopiero po doposażeniu w docelowy pakiet uzbrojenia. Problem polega na tym, że nie wiadomo, kiedy to się stanie, ponieważ wymienione poniżej uzbrojenie nie jest objęte dotychczasowymi kontraktami.