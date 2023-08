Rosjanie pokazali dziwny wóz. Podobno zamówiono już całą partię

Osobliwy, pokryty płytami pancerza wóz, który jeden z komentatorów na X (dawnym Twitterze) zdążył już porównać do słynnego pieskowego samochodu z filmu "Głupi i Głupszy", to tak naprawdę nowa wersja rosyjskiego pojazdu mobilności piechoty Tigr-M. Dodatkowy pancerz i moduł bojowy mają za zadanie zwiększyć przeżywalność rosyjskich wojsk na ukraińskim froncie.

Tigr to rodzina rosyjskich wielozadaniowych samochodów wojskowych i policyjnych o podwyższonych właściwościach jezdnych. Pojazdy te produkowane są w Arzamaskiej Fabryce Maszyn (AMZ). Rosja eksportowała te samochody do niektórych krajów, będących jej byłymi republikami, a także do kilku państw z Afryki i Ameryki Południowej. Swoją wersję tego pojazdu na rosyjskiej licencji produkują też Chiny na użytek swojej milicji.