Ukraińskie siły przełamały rosyjską obronę wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej 6 sierpnia i dość szybko zajęły ok. 1035 kilometrów kwadratowych terenu w obwodzie kurskim. W kolejnych dniach natarcie spowalniało, ale Rosjanie nadal nie są w stanie wypchnąć Ukraińców poza swoje granice. Według "Forbes" najlepszą okazję mieli do tego pierwszego dnia ukraińskiej ofensywy.

6 sierpnia w obwodzie kurskim stacjonowały znaczące siły Rosjan obejmujące kilkanaście wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad , niemal 100 sztuk różnej artylerii lufowej i ponad 70 moździerzy. Jednostki artyleryjskie Rosjan były jednak źle rozlokowane, co w połączeniu z założeniem, że Ukraińcy nie zaatakują na terytorium obwodu kurskiego wpędziło Rosjan w trwające do dziś tarapaty.

Najnowsze nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje eliminację czołgu T-90M należącego do Rosjan. Jest to najnowszy model z rodziny rosyjskich czołgów podstawowych T-90, który wszedł do produkcji w 1992 r. To czołg wyposażony w armatę gładkolufową kal. 125 mm oraz karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i kal. 12,7 mm. Ma na wyposażeniu również system ochrony aktywnej TSzU-1-7 Sztora. Władimir Putin wielokrotnie twierdził, że czołgi T-90M są "najlepszymi na świecie".