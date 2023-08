Rosjanie wysyłają posiłki na front. Nagranie pokazuje zmodyfikowane pojazdy

Według relacji publikowanych w mediach społecznościowych kolumnę rosyjskich BM-21 "Grad" zauważono na autostradzie P228 w pobliżu miasta Kamyszyn,w obwodzie wołgogradzkim. Wszystkie jednostki miały poruszać się w kierunku ukraińskiego frontu. Na filmie widać, że Rosjanie zdecydowali się wysłać do boju kolejnych kilkanaście BM-21 "Grad" . Jednocześnie w oczy rzucają się modyfikacje w postaci klatek zamontowanych na każdym z pojazdów .

Tego typu klatki nie są rozwiązaniem znacząco zwiększającym bezpieczeństwo załogi danego pojazdu, ale obydwie strony konfliktu decydują się na nie nieprzypadkowo. W konkretnych okolicznościach dodatkowe zabezpieczenie może pomóc, np. w momencie ataku amunicją zrzucaną z dronów czy z wykorzystaniem dronów kamikadze , co też często robią w Ukrainie żołnierze obydwu wrogich sobie obozów.

BM-21 "Grad" to jedna z częściej wykorzystywanych broni w Ukrainie. Wywodzi się jeszcze z czasów ZSRR, przez lata została wyprodukowana w wielu egzemplarzach i weszła do służby kilkudziesięciu państwach. Największe zapasy mają oczywiście Rosjanie.

To wieloprowadnicowa i samobieżna wyrzutnia rakietowa. Zastosowany silnik pozwala rozpędzić się ten prawie 14-tonowy sprzęt do 75 km/h. Rosjanie postawili przy tym na podwozie z ciężarówki Ural-375D i napęd 6x6.

Za eliminowanie wyznaczonych celów odpowiada wyrzutnia na pociski kal. 122 mm. Każdy z nich (w standardowych wersjach) jest wyposaży w głowicę o wadze ok. 20 kg. Pozwala razić wrogie obiekty na dystansie do ok. 20 km.