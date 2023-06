Takie coś Rosjanie wyciągają z magazynów. Pochodzą z czasów ataku na Polskę

Nie jest to pierwszy przypadek dostaw na front amunicji będącej raczej bardziej śmiertelnym odpadem niż czymś użytecznym. Jeszcze parę miesięcy temu informowaliśmy o trafiających na front skrzyniach ze skorodowaną amunicją , a teraz pojawiają się okazy nawet z 1939 roku. Jak widać na powyższym zdjęciu, te mogły być przechowywane w suchych warunkach, przez co pociski nie zmieniły się w wybuchową stertę rdzy.

Jeśli te pociski faktycznie zostały wyprodukowane w 1939 roku to całkiem możliwe, że w wyniku rosyjskiej kultury organizacyjnej lub lepiej jej braku przeleżały w tej lokalizacji zapomniane aż do teraz. Rosjanie w ostatnich miesiącach w wyniku niedoboru sprawdzają wszelkie składy i w ten sposób ktoś mógł się dokopać do tej zapomnianej przez dekady lokalizacji.