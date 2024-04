Szojgu pęka z dumy. Rosjanie wysyłają czołgi na front

Czołgi T-80BWM już same w sobie są groźną bronią. Powszechnie uznaje się je za jedne z najlepszych tego typu maszyn, jakimi Rosjanie posługują się podczas wojny w Ukrainie (wyżej pozycjonowane są aktualnie tylko czołgi z rodziny T-90 ). T-80BWM są nie tylko lepiej wyposażone niż starsze poradzieckie konstrukcje, ale jednocześnie znacznie lepiej opancerzone. Mimo tego Rosjanie to właśnie ten element zdecydowali się poprawić.

Jarosław Wolski, analityk ds. obronności, zwrócił uwagę, że przygotowywane do wysyłki na front czołgi T-80BWM zostały poddane "przemyślanej modernizacji przeciwdronowej". Uwagę zwraca dodatkowy daszek mający stanowić ochronę przed zrzucaną grawitacyjnie amunicją kumulacyjno-odłamkową. Dodatkowo Rosjanie zamontowali siatki na drony FPV (ang. first person view). Na zdjęciach widoczna jest również antena systemu WRE (walki radioelektronicznej).

Czołgi T-80BWM już w standardzie są wyposażone w kilka zagłuszarek, które, jak wynika także z relacji Ukraińców, dobrze radzą sobie z utrudnianiem pracy dronów. Dodatkowe elementy mogą sprawić, że będą to maszyny jeszcze cięższe do wyeliminowania, nawet jeśli dronom uda się do nich zbliżyć.