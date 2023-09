Rosjanie w tym centrum dowodzenia mieli zły dzień. Sprawcą polski Warmate

Warmate to mała konstrukcja o masie 5,3 kg i długości 1,1 m i rozpiętości skrzydeł 1,6 m zdolna do lotu na dystansie do 80 km przez około 70 min na pułapie do 3 km. Polski dron od Grupy należy do rodziny amunicji krążącej zdolnej do zwalczania lekkich pojazdów opancerzonych bądź celów miękkich w postaci żołnierzy piechoty.